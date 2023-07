BNDES dobra recursos investidos na agricultura familiar no Plano Safra

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) aumentou em mais de 100% os recursos que investe em agricultura familiar no Plano Safra. No ciclo 2022/2023 foram R$ 5,7 bilhões, enquanto no 2023/2024 serão R$ 11,6 bilhões.

O volume global de investimento do banco no Plano Safra também cresceu. No ciclo anterior, foram R$ 24,8 bilhões, e, no atual, serão R$ 38,4 bilhões --variação de 55%.

Em março, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, falou em dobrar o nível de financiamentos do banco até 2026 e defendeu uma redução do patamar de repasses ao Tesouro Nacional.

O presidente Lula (PT) anunciou que o Plano Safra voltado à agricultura familiar receberá, ao todo, R$ 71,6 bilhões para 2023 e 2024, 34% a mais do que na safra passada.

Também está prevista a redução da taxa de juros de 5% para 4% ao ano para quem produzir alimentos específicos, como arroz, feijão, leite e ovos, entre outros.