Barroso é eleito presidente do STF

A sucessão na liderança do STF ocorre seguindo a ordem de antiguidade entre os ministros. O membro mais antigo do tribunal, que não tenha exercido a Presidência por mais tempo, é selecionado como presidente. O segundo membro mais antigo, sob o mesmo critério, é escolhido como vice-presidente.

O Supremo Tribunal Federal (STF) realizou nesta quarta-feira (9) a eleição do novo presidente da Corte, escolhendo o ministro Luis Roberto Barroso para o cargo. Ele assumirá a presidência por um período de dois anos, com a cerimônia de posse agendada para o dia 28 de setembro.

