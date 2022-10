Bancada evangélica não cresce como esperado e deve ser 20% da Câmara

Há estados com metade dos escolhidos nas urnas que se declaram evangélicos, caso de Roraima e Amazonas, segundo o deputado. Outros não têm nenhum nome até o momento, como Rio Grande do Norte.

Sóstenes afirma que conversou com a parlamentar na terça (4) e lhe disse que ela teve "um encontro com Cristo" e que a conversão era um processo. "Estou a ajudando a definir o que o coração dela quer."

Isso equivale a 20% da Câmara e 16% do Senado. O número fica aquém dos 30% de parlamentares que o presidente do bloco, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), vislumbrou alcançar nesta eleição, quando a reportagem da Folha de S.Paulo conversou com ele no começo do ano.

