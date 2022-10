Ato pró-Lula, com governadora Fátima Bezerra, é interrompido por tiros em Natal

Galera, estou bem. Confio plenamente na segurança do Estado, e informo que as polícias Civil e Militar estão trabalhando para esclarecer o ocorrido em Macaíba.

Informação da Rádio 98 Natal é de que não houve feridos e ainda não há relatos de que alguém foi preso. As forças policiais do estado ainda não se manifestaram oficialmente sobre o ocorrido.

Os tiros foram ouvidos pouco antes da governadora realizar um discurso, segundo informação do O Globo. Após os disparos a governadora foi retirada do local pelos seguranças.

Um evento de campanha em prol da eleição do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), que contava com a presença da governadora Fátima Bezerra (PT), foi interrompido neste domingo (23), após tiros serem ouvidos próximo ao ato realizado em Macaíba, na Região Metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte.

