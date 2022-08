Ato em Curitiba reúne estudantes e representantes de 15 entidades

A APUFPR (Associação dos Professores da Universidade Federal do Paraná) lembrou que o ato, no dia do estudante, também defende a educação pública e de qualidade, "atacada constantemente pelo presidente Jair Bolsonaro e por seus apoiadores".

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Os curitibanos enfrentaram o frio de 9 °C para participar do ato pró-democracia, que teve concentração em frente ao prédio histórico da UFPR (Universidade Federal do Paraná), e seguiu pelas ruas da capital. A passeata reuniu estudantes e representantes de 15 entidades e organizações sociais.

