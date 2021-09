Ato contra Bolsonaro começa no centro do Rio de Janeiro

Os manifestantes usam camisas em que se lê "Fora Bolsonaro" e estão empunhando bandeiras de movimentos sociais. Há também um boneco do presidente com o pescoço em uma forca.

A manifestação, que teve início na rua Uruguaiana, é organizada pelo movimento Grito dos Excluídos, que convocou manifestações contra o presidente em todas as regiões do Brasil, além de protestos na Alemanha e em Portugal. Ao menos 11 policiais acompanham o ato.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRES) - Teve início por volta das 9h18 um ato contra o presidente Jair Bolsonaro no centro do Rio de Janeiro.

