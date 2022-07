Arthur Virgílio relembra política pioneira de habitação em Manaus

Manaus/AM - O ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, esteve no residencial Cidadão Manauara 2, na zona Norte, que foi entregue por ele durante sua gestão à frente da prefeitura. Pré-candidato ao Senado pelo PSDB, Arthur recebeu calorosa demonstração de gratidão por realizar o sonho da casa própria de milhares de pessoas.

Inovador em suas políticas públicas, Arthur Neto recebeu a alcunha de “Prefeito Moradia” por ter sido o primeiro chefe do Executivo Municipal a construir apartamentos populares para famílias de baixa renda. Foram quase 2 mil casas próprias entregues, além da isenção do ITBI e do IPTU para 11 mil famílias e a regularização fundiária para mais de 16 mil pessoas.

“Essas pessoas me viram aqui dia e noite, sol e chuva, vistoriando as obras e apressando para que os apartamentos fossem entregues o quanto antes. Criamos um laço eterno de respeito e confiança”, ressaltou Arthur.

São José

Ainda na quinta-feira (30), o pré-candidato cumpriu agenda no bairro São José 2, na zona Leste, onde, entre demonstrações de carinho, ouviu as demandas apresentadas por feirantes que buscam espaço para a realização de suas atividades. O ex-senador se mostrou solícito com os pedidos e determinado a encontrar meios para solucionar os problemas.