Arquibancada de desfile em Brasília faz coro contra Lula e Moraes, e exibe cartazes golpistas

Uma das camisetas à venda na Esplanada dos Ministérios mostra uma caricatura do presidente apontando um fuzil para o ex-presidente Lula com a frase: "Cala a boca comunista ladrão!".

Outros cartazes dizem ainda: "Queremos eleições limpas e intervenção urgente no STF"; "Liberdade/Limpeza no STF/ Nós confiamos nas Forças Armadas"; "Destituição imediata dos ministros do STF"; "Supremo é o povo".

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O público que acompanha o desfile de 7 de Setembro em Brasília fez coro contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, um dos principais alvos dos discursos do presidente Jair Bolsonaro (PL).

