Após remoção de juíza, Lava Jato terá dois magistrados responsáveis

Até então, Apiio estava revendo todas as decisões tomadas por Moro. Ele é acusado de telefonar para o filho de um dos desembargadores se passando por terceira pessoa para ter acesso a seus dados pessoais. O ato foi entendido como ameaça. A defesa do juiz nega.

O TRF-4 e a 13ª Vara Federal de Curitiba passam por uma correição extraordinária do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) desde o final de maio, após Eduardo Appio ser afastado. Foi neste momento que a sucessora do ex-juiz Sergio Moro retornou à Lava Jato.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.