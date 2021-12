Anastasia é nomeado novo ministro do TCU

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O agora ex-senador Antonio Anastasia (PSD-MG) foi nomeado nesta terça-feira (21) como novo ministro do TCU (Tribunal de Contas da União). Ele foi escolhido pelo Senado na semana passada. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), assinou o decreto de nomeação nesta noite. Anastasia vai ocupar o lugar de Raimundo Carreiro, que será embaixador em Portugal. Ele ainda precisa tomar posse antes de assumir.

