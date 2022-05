Amazonino Mendes relembra ações para beneficiar enfermeiros no Amazonas

Manaus/AM - Nesta quinta-feira (12), data em que é comemorado o Dia do Enfermeiro, o pré-candidato ao Governo do Estado, Amazonino Mendes (PSDB-Cidadania), usou as redes sociais para relembrar as ações que beneficiaram a categoria, enquanto era chefe do executivo do Amazonas.

"Na minha gestão, sempre fiz questão de dar condições de trabalho dignas com a construção de hospitais e unidades de saúde em Manaus e nos municípios do interior, aquisição de equipamentos com tecnologia de ponta, ambulâncias, ambulanchas, motolâncias. Paguei as datas-bases, apliquei reajustes, implantei planos de cargos, carreiras e salários, realizei concursos públicos e sempre lutei pela categoria", citou Amazonino.

O ex-governador ainda reforçou reconhecimento e gratidão aos profissionais fundamentais para a sociedade com palavras de esperança. "Acreditem, dias melhores virão! Contem sempre comigo", concluiu.