Amazonino Mendes lança pré-candidatura ao Governo do Estado

Manaus/AM - Amazonino Mendes é oficialmente pré-candidato ao Governo do Amazonas. O evento de lançamento foi neste sábado (7), no Rancho Sertanejo e contou com uma multidão e participação de cinco partidos - PSDB, Cidadania, PROS, Partido da Mulher Brasileira e Democracia Cristã.

O evento foi prestigiado pelo presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, pelo deputado federal Luiz Carlos, do Amapá, que representou o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, e do pré-candidato ao senado, Arthur Virgílio Neto. O evento também marcou o lançamento das pré-candidaturas de filiados dos partidos a deputados federais e estaduais.

Amazonino intensificou o corpo a corpo e as reuniões políticas iniciadas nas últimas semanas tanto em Manaus quanto no interior. Ele disse que essa eleição será uma disputa do povo contra os maus políticos. “Tenho certeza que os dias melhores estão cada vez mais próximos e vamos ganhar essa eleição porque a nossa força vem do povo".