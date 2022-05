Amazonino lidera corrida eleitoral segundo pesquisa da Rede Diário

Manaus/AM - Uma pesquisa sobre a corrida eleitoral para o Governo do Amazonas, divulgada nesta terça-feira (10), mostra o pré-candidato Amazonino Mendes (PSDB-Cidadania), na frente dos demais adversários.

O Instituto Diário de Pesquisa (SDP) ouviu 1,8 mil eleitores em Manaus e 14 municípios do interior, entre 27 de abril e 8 de maio, e foi registrada no TRE.

Amazonino lidera a preferência do eleitorado com 40,1% dos votos, seguido por Eduardo Braga (MDB) com 20,3%, depois o atual governador Wilson Lima (União Brasil) com 16,6%, em seguida o deputado Ricardo Nicolau (Solidariedade) com 5,8%, seguido por Carol Braz (PDT) com 5,8% e Marcelo Amil (Psol) com 0,9%.

Os votos brancos ou nulos alcançam 2,7%, não sabem ou não responderam chegam a 1,2% e quem respondeu “nenhum dos candidatos” somam 6,4%.

Se Wilson Lima disputar no segundo turno contra Amazonino Mendes, a pesquisa aponta que o ex-governador teria 53,7% dos votos e o atual 28,3%.