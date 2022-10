Aliança de Lula repete na Câmara desempenho de sua primeira eleição, em 2002

Líder do governo Lula na época, o ex-deputado Aldo Rebelo (então no PC do B, hoje PDT) diz que isso prova que são precipitadas as análises de que o petista terá problemas para governar com o Legislativo. Essa suposta dificuldade já vem sendo explorada por Bolsonaro.

Foram 128 parlamentares eleitos há 20 anos na coligação do petista (24,9%), que era formada por PT, PL e PC do B.

