Alexandre de Moraes manda desbloquear vias de todo o país sob pena de multa de R$ 100 mil

A forças policias devem atuar para desmobilizarem todos os bloqueios de rodovias federais em todo o país, conforme determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. A medida vale para as vias que ainda estão sendo bloqueadas por manifestantes antidemocráticos, contrários ao resultados das eleições presidenciais.

O ministro determinou multa de R$ 100 mil para os donos de veículos que estiverem bloqueando as rodovias no país. A decisão do ministro foi emitida nesta sexta-feira (11), determinando que os desbloqueios devem ser realizados de forma conjunta pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF) e Polícia Militar de cada estado.

Moraes ainda determinou que as empresas donas dos veículos em bloqueios sejam identificadas, assim como todas as pessoas que estão envolvidas nos atos antidemocráticas dando apoio financeiro e logístico.

"A persistência de atos criminosos e antidemocráticos em todo país, contrários à Democracia, ao Estado de Direito, às Instituições e à proclamação do resultado das Eleições Gerais de 2022 pelo Tribunal Superior Eleitoral, recomenda a extensão da decisão cautelar a quaisquer fatos dessa natureza em curso em todo o território nacional", comenta o ministro na decisão.