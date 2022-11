Alexandre de Moraes é hostilizado nos EUA: ‘Xandão, seu lugar é na prisão’

Outros ministros do STF também estão na cidade para participarem do evento. Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Luís Roberto Barroso também já foram alvos de hostilidades no domingo.

O povo na porta do hotel em Nova York onde ocorrerá um evento com Ministros do STF nos próximos dias 14 e 15 de Novembro com o tema “O BRASIL E O RESPEITO À LIBERDADE E À DEMOCRACIA.” pic.twitter.com/rfsZQGYkq1

Um grupo de bolsonaristas vestidos de verde e amarelo, com bandeiras do Brasil e faixas dizendo “SOS Forças Armadas”, se posicionaram em frente ao hotel onde o ministro estava para xingar Alexandre de Moraes neste domingo (13).

O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foi alvo de hostilidades em Nova York, nos Estados Unidos, onde vai participar de um evento que tem como tema liberdade, democracia e economia do Brasil para 2023.

