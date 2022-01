Alckmin diz que achou positiva declaração de Lula sobre aliança

A chapa, no entanto, ainda enfrenta obstáculos, como a definição sobre a filiação do ex-tucano ao PSB, além das resistências internas do PT e legendas de esquerda à composição com o antigo adversário.

"Da minha parte não existe nenhum problema de fazer aliança com Alckmin e ter ele de vice. Nós vamos construir um programa de interesse para a sociedade brasileira. Não abro mão de que a prioridade é o povo brasileiro. Espero que o Alckmin esteja junto, sendo vice ou não sendo vice, porque me parece que ele se definiu em fazer uma oposição não apenas ao Bolsonaro, mas ao ‘dorismo’ aqui em São Paulo", afirmou.

"Achei positivo, bom", afirmou Alckmin, ao ser abordado pela reportagem enquanto tomava café em uma padaria no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo. Ele não quis detalhar mais sua avaliação sobre a fala de Lula.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (sem partido) diz ter gostado da declaração do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em entrevista concedida na última quarta-feira (19), na qual o petista defendeu uma aliança com o ex-tucano.

