AGU pede condenação definitiva de 40 presos por terrorismo no DF em 8/1

"O valor que a Advocacia-Geral da União reputa como dano material já incontroverso, sem prejuízo de, no curso da instrução processual, serem produzidos novos elementos de provas demonstrando um dano ainda maior ao patrimônio público", afirma a AGU, em pedido à Justiça do Distrito Federal

A medida visa obrigar os presos "a ressarcir R$ 20,7 milhões aos cofres públicos", referentes a danos causados no Palácio do Planalto, STF e e Congresso Nacional.

