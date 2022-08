Adail filho se reúne com lideranças eclesiásticas em Manaus

“Nosso objetivo é amplo, queremos conhecer e lutar por todo o estado do Amazonas, por isso nós visitamos as cidades do interior, os bairros de Manaus e ainda recebemos os grupos e lideranças que querem conversar e expor suas ideias”, afirmou.

O encontro ocorreu no bairro Planalto, zona Centro-Oeste de Manaus e faz parte de uma agenda que busca conversar não apenas onde o candidato está indo, mas também, com os grupos que vêm até Adail Filho.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.