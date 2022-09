Vigilante é encontrado amarrado dentro de porta-malas de carro após ser sequestrado no Amazonas

Manaus/AM - Um vigilante, que não teve a identidade revelada, foi encontrado com as mãos amarradas dentro do porta-malas de um carro, neste domingo (5), após ser sequestrado por criminosos, no KM-03 do Ramal Francisca Mendes em Rio Preto da Eva, Rio Preto da Eva, interior do Amazonas

Uma equipe de policiais militares encontrou a vítima depois de receber uma denúncia anônima informando que cerca de 4 criminosos teriam feito o vigilante de uma empresa refém. Ao realizar buscas na área, os militares encontraram o homem em um carro branco, modelo Sandero, abandonado no KM 01 do Ramal da Afibram.

A vítima e o veículo foram conduzidos ao 36º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado.