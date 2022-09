Dupla suspeita de vender drogas em invasão é presa em Manaus

Uma denúncia anônima informou que cerca de 5 suspeitos estariam vendendo drogas no local. Ao perceberem a presença da polícia, os homens fugiram, no entanto, Jonathas e Gabriel foram alcançados e presos. Com eles foram apreendidos um revólver calibre 38, três munições intactas, duas porções de cocaína, duas porções de oxi, duas balanças de precisão, uma máquina de cartão e R$ 158 em espécie.

Manaus/AM - Jonathas da Silva Araújo, de 20 anos e Gabriel da Silva Araújo, de 19 anos, foram presos com drogas e uma arma de fogo durante a madrugada desta segunda-feira (26), na invasão Coliseu, no bairro João Paulo 2, zona leste de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.