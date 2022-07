Vídeos mostram homem fazendo esposa refém com faca no pescoço em Manaus

O fato ocorreu no último sábado (16), e deixou familiares da vítima e do acusado desesperados. Segundo a polícia, o suspeito descobriu uma traição da esposa e decidiu tirar a vida dela.

Manaus/AM – Imagens feitas por populares mostram o momento em que um homem faz a própria esposa refém e ameaça matá-la com uma faca na frente de policiais no bairro Lírio do Vale , na zona Oeste.

