Vídeos: Grávida é espancada por grupo e arrastada pelos cabelos em Manaus

Contudo, outros dois homens também participam da sessão de espancamento e um deles, que aparece com uma faca na mão, chega a arrastar a grávida pelos cabelos, enquanto o outro desfere vários socos no rosto dela.

As agressões foram registradas por populares que passavam pelo local e viralizaram nas redes sociais gerando revolta. Os vídeos mostram duas mulheres dando socos e chutes na vítima que está caída no chão e tenta se desvencilhar dos golpes.

Manaus/AM – Uma gestante de 3 meses foi brutalmente espancada por um grupo de quatro pessoas, entre elas, duas mulheres na manhã desta sexta-feira (13), no meio avenida Rio Negro, no bairro Mauazinho, Zona Sul.

