Vídeo: Suspeito de tráfico trava luta corporal com policiais em Manaus

Segundo informações, os PM's estavam fazendo ronda pelo bairro quando se depararam com dois homens em atitude suspeita na rua Macaúba, ao tentar fazer a abordagem, um dos homens, identificado como Dennylson Galvão, de 21 anos, iniciou uma luta corporal com um policial, fazendo o mesmo cair.

Manaus/AM - Um homem deu trabalho para policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) na tarde desta quarta-feira (3), ao travar uma luta corporal com os agentes de segurança. O caso aconteceu no conjunto Viver Melhor II.

