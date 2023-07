Vídeo: Sargento da Aeronáutica é preso após atirar em homem no Amazonas

A FAB emitiu uma nota oficial na qual afirmou ter conhecimento do caso. A instituição afirma que está acompanhando todo o processo e que não compactua com condutas desse tipo.

Manaus/AM - O sargento da aeronáutica, identificado apenas como Jonata, 29, foi preso após atirar em Joelson Paulino, durante uma confusão ocorrida na madrugada desta segunda-feira (10), em na Praça Remanso do Boto, em Tefé, no interior do Amazonas.

