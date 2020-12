Vídeo: Prefeito aponta arma e ameaça pessoa na rua: 'vai levar bala'

Um vídeo mostra o prefeito de Cabo Frio, Dr. Adriano, apontando uma arma e ameaçando uma pessoa na rua. O caso teria acontecido no último domingo (20).

De acordo com o grupo Globo, as imagens foram gravadas por testemunhas. Confira:

Vídeo: Prefeito aponta arma e ameaça pessoa na rua: 'Se passar, vai levar bala' pic.twitter.com/S99ZT2kEPh — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) December 22, 2020

Em nota, a Prefeitura de Cabo Frio informou que "o prefeito vem sofrendo ameaças e xingamentos de um mesmo grupo, insistentemente, todos os finais de semana nos últimos dois meses na porta de sua casa. No domingo, no fim da tarde, as mesmas pessoas insultaram novamente o prefeito e seu filho, que reagiram".