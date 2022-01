Manaus/AM- A Polícia Civil do Amazonas solicita a colaboração da população na divulgação das imagens de dois indivíduos envolvidos na morte de dois presos que estavam sendo levados para audiência de custódia, no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis. O crime ocorreu na quinta-feira (06), por volta das 14h, no bairro São Francisco, zona sul de Manaus. Vídeo mostra suspeitos de fuzilamento de presos em viatura em Manaus pic.twitter.com/4ggJsrpqhJ — Portal do Holanda (@portaldoholanda) January 7, 2022



Na ocasião do crime, uma viatura da Polícia Civil transportava os presos, sendo Antônio Marlon, 48, Matheus Danilo Barros, 24, e Patrick Regis de Sena, 28, para uma audiência de custódia no fórum, momento em que o carro foi alvejado por diversos disparos de fuzil.



Matheus morreu no camburão da viatura, Patrick e Antônio foram socorridos pelo Samu para uma unidade hospitalar, mas Antônio não resistiu e morreu.



Conforme o delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS, imagens de câmeras de segurança mostram dois indivíduos abandonando um dos veículos envolvidos na ação criminosa, às 14h55, daquele mesmo dia, na rua Adalberto Vale, bairro Betânia, na mesma zona do crime.



As pessoas que souberem do paradeiro desses indivíduos devem ligar para o número (92) 98118-9535, ou para o 181, disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). "A identidade do informante será mantida em sigilo", afirmou o delegado.

