Vídeo mostra PM sendo baleado por assaltante em loja em Manaus

Manaus/AM - Uma câmera de segurança registrou o momento em que o policial militar, Jackson César Souza, foi baleado durante um assalto a uma loja de departamentos, na tarde desta quinta-feira (5), na avenida Autaz Mirim, bairro Tancredo Neves, zona Leste.

O PM foi atingido com cinco tiros, sendo dois no rosto, dois no tórax e um na perna direita. Ele foi levado para o hospital e segue internado em estado grave.

A vítima estava 'trabalhando' como segurança no local quando um casal, armado, entrou e anunciou o assalto. Nas imagens, o PM e o assaltante trocam tiros do lado de fora do estabelecimento.

Também é possível ver populares correndo para se proteger dos tiros.