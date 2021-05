Vídeo mostra PM agredindo mulher com tapão em Manaus

O policial diz: “não se meta não”, e levanta a mão, em seguida a surpreendendo com um forte tapa que a faz se desequilibrar. Outras pessoas presentes se indignam: “Não bate nela não!”. A discussão seguiu com o grupo questionando a agressão, e a mulher afirmando que iria denunciar o policial.

As imagens mostram um grupo de pessoas discutindo com policiais; “Eu tô trabalhando”, diz a mulher. Um dos policiais levanta a mão para ela, que segue falando. “Trabalhando”.

Manaus/AM - Um vídeo que começou a circular neste sábado, 1º de maio, flagra um policial da PM do Amazonas agredindo uma mulher. As informações iniciais são de que o caso teria acontecido na praça do bairro Mauazinho, zona Leste da capital.

