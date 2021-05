Homem morto por roubar carne pediu ajuda de amiga; ‘não me deixa morrer’

Uma amiga do tio e sobrinho identificados como Yan Barros e Bruno Barros, que foram mortos após roubar carne de um supermercado em Salvador, contou que recebeu ligações com pedidos de socorro.

De acordo com o G1, Bruno entrou em contato pelo celular após ser flagrado cometendo o furto pelos seguranças, e afirmou que eles estavam cobrando dinheiro para libera-lós. Entre diversas ligações ele pediu para chamar a polícia e contou que eles estavam sendo entregue para traficantes locais.

“Ele disse: 'Os caras disseram que se eu não pagar a carne, eles vão me entregar aos traficantes’. Eu disse a ele que eu não tinha. Aí eu liguei para um, liguei para outro, liguei para um, liguei para outro. E não consegui falar com ninguém”, contou a mulher, que prefere não ser identificada.

“Aí ele continuou me ligando e eu dizendo ‘espera, estou tentando arrumar. Espera que eu estou tentando arrumar’. Então na última ligação ele falou assim: ‘Beiço, eles estão me entregando agora pelo estacionamento aos traficantes aqui do Nordeste’".

Segundo a mulher, Bruno pediu para ela ir até o local, então ela ligou para a polícia.

"‘Eu vou morrer! Não me deixa morrer, não! Vem para cá! Chame a polícia para me prender’. Foi a última coisa que ele me falou. Depois eu não consegui mais falar com ele. Cheguei a ligar para o 190, registrar uma queixa, mas não adiantou, porque quando a polícia chegou, já era tarde demais”, disse.

Os dois foram encontrados mortos com tiros e sinais de tortura.