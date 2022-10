Vídeo mostra momento em que homem é executado durante transmissão de jogo em Manaus

Manaus/AM - Uma transmissão ao vivo de um jogo de futebol registrou o momento em que um homem identificado apenas como Jander, 27, foi executado na noite desta sexta-feira (14), na avenida Ipixuna, bairro Cachoeirinha.

Homem é morto durante transmissão ao vivo de jogo de futebol em Manaus pic.twitter.com/hNKGZNpFnJ — Portal do Holanda (@portaldoholanda) October 15, 2022

No momento do crime, uma live transmitia o jogo quando foi possível ouvir os disparos. Jander estava do lado de fora do campo assistindo a partida quando foi abordado pelo criminoso e atingido com ao menos 7 tiros. Ele morreu no local.