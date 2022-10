Bando que planejava roubar empresa de metais é preso em Manaus

Manaus/AM - Três homens que planejavam roubar uma empresa de metais na Zona Sul de Manaus, nesta sexta-feira (14), com armas, munições e um veículo. As prisões ocorreram durante o cumprimento da operação Cidade Mais Segura, em locais distintos.

A polícia recebeu uma denúncia informando que vários indivíduos estariam reunidos em uma residência na rua Gaivota, no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste, e estariam planejando um assalto. Ao perceber a presença da equipe no local, os suspeitos fugiram, deixando na residência uma arma de fogo de calibre .38.

Os agentes iniciaram então as buscas na área externa da casa, sendo localizado um homem de 33 anos. O suspeito confessou a participação na reunião e o plano do assalto, que seria cometido em uma empresa, bem como a descrição do veículo que seria utilizado no crime.

Os policiais conseguiram a localização do veículo que estaria sendo conduzido pelos outros suspeitos, e com o sistema de monitoramento conseguiu capturar todo o percurso do automóvel, que foi abordado na rua Barão de Monte Alto, no bairro Parque das Nações, zona centro-sul.

Dois homens de 27 anos foram presos, sendo apreendida com um deles uma pistola de calibre 9mm. Ainda segundo informações dos policiais, um dos infratores é envolvido com diversos assaltos ocorridos na capital.

Ao todo, os agentes da Seaop conseguiram apreender duas armas de fogo, 21 munições de calibres .38 e 9mm, R$ 34 em espécie e um veículo modelo Chevrolet Onix, de placa QZB-8F39.

Denúncias

O disque-denúncia 181, da SSP-AM, funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. As ligações são gratuitas e sigilosas.