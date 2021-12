Vídeo mostra momento em que criminosos rendem enfermeira em garagem e roubam casa em Manaus

Manaus/AM - Câmeras de segurança gravaram o momento em que três homens, ainda não identificados, invadiram a casa de uma enfermeira, na manhã desta terça-feira (28), na rua Macunaíma, no Conjunto Beija-Flor, bairro Flores, na zona centro-sul. Os bandidos estavam armados e levaram vários objetos. Trio invade casa de enfermeira no bairro Flores, e faz a limpa pic.twitter.com/MTTfkzyNHf — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 28, 2021 Nas imagens é possível ver que o trio estava na parte de baixo da rua, e ao avistarem o portão da garagem aberto, estacionaram na frente da casa, e renderam a enfermeira. O carro utilizado pelos suspeitos é um Pálio de cor azul, placa JWC-7235. Eles roubaram um notebook, um telão de computador, um teclado profissional no valor de R$ 4 mil e dois celulares. O caso foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

