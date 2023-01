Vídeo mostra momento em que criminosos invadem vila e matam jovem em Manaus

Os homens entram no imóvel que está com o portão entreaberto, seguem para o último apartamento do local e surpreendem a vítima que estava no quarto, com diversos disparos de arma de fogo, em seguida fogem.

Manaus/AM - Câmeras de segurança flagram o momento em que Rodrigo Lucas de Oliveira Ferreira,24, foi morto a tiros, após dois pistoleiros invadirem o apartamento em que ele morava com a família, na noite de terça-feira (24), no bairro Redenção, zona centro-oeste de Manaus.

