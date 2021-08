Vídeo mostra mãe carregando corpo de filho esquartejado em mala

O vídeo de uma câmera de segurança, divulgado nesta quarta-feira (18), mostrou o momento que Yasmin Vaz dos Santos Rodrigues, de 26 anos, carrega uma mala, onde, segundo a polícia, pode estar o corpo do filho Miguel, desaparecido no dia 29 de julho deste ano.

De acordo com Uol, a mulher aparece com a companheira, Bruna Nathiele Porto da Rosa, de 23 anos. O casal confessou que matou a criança e jogou o corpo no rio Tramandaí.

A mulheres foram denunciadas pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul por tortura, homicídio e ocultação de cadáver. Ambas estão presas. O casal é suspeito de romper as articulações dos membros inferiores e superiores do corpo da vítima e colocaram em uma posição semelhante à fetal, dentro de uma mala de viagem.

Elas caminharam até o rio, onde jogaram o corpo do menino, segundo o MP. Yasmin ainda foi até a delegacia para relatar o desaparecimento do filho, mas acabou confessando ter dopado e matado o filho. As buscas pelo corpo do menino pelas equipes dos bombeiros já duram 20 dias.