Vídeo mostra funcionário sendo morto em hotel no Centro de Manaus

Manaus/AM - Um vídeo de câmera de segurança mostra o momento em que o funcionário Ivan Santana de Miranda, 24, foi morto a tiros neste sábado (30) no hotel onde trabalhava na Avenida Joaquim Nabuco, no Centro de Manaus.

Vídeo mostra funcionário de hotel sendo morto em Manaus pic.twitter.com/J2mabzyQzO — Babilônia (@hamudaniel19) July 30, 2022

No vídeo, é possível ver a ação dos dois suspeitos dentro do estabelecimento. Um deles aparece inicialmente e analisa a vítima. Em seguida ele vai até uma porta, que seria de um cômodo do hotel, e faz um sinal chamando o atirador.

O segundo criminoso então aparece com a arma na mão, vai em direção ao Luiz e efetua um único disparo na cabeça dele, e em seguida eles fogem. O jovem morreu ainda no local do crime. As investigações seguem por investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).