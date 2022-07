Suspeito de matar funcionário de hotel no Centro é preso em Manaus

Manaus/AM - Um dos suspeitos de matar a tiros o funcionário de hotel Ivan Santana de Miranda, de 24 anos, foi preso na tarde deste sábado (30), em Manaus. A Polícia Civil confirmou a prisão de um dos envolvidos no homicídio, mas não passou detalhes.

Dois homens, ainda não identificados, foram gravados entrando no hotel onde Ivan trabalhava, na avenida Joaquim Nabuco, no Centro. O atirador matou o jovem com disparos à queima roupa com a ajuda de um comparsa.

Segundo a proprietária do hotel, o jovem veio do interior da Bahia para Manaus, e trabalhava de carteira assinada há pelo menos dois anos no estabelecimento.