Vídeo mostra execução de homem durante 'casinha' preparada por comparsas em Manaus

Manaus/AM – Um vídeo de câmeras de segurança ajudou a polícia a identificar e prender Fernando de Andrade Braga, 18; Helieton Matos Curvina, 28, e Igor de Paula Lima, 26, suspeitos de matar Josinaldo Alves Fernandes, no bairro Cidade Nova . As imagens mostram o exato momento do crime.

Vídeo mostra momento em que homem é assassinado por comparsas em rua de Manaus pic.twitter.com/m1EluORiSj — Portal do Holanda (@portaldoholanda) August 12, 2022

Nelas é possível ver o momento em que Josinaldo pilota uma motocicleta e Igor está na garupa. Fernando e Helielton estão em outra moto logo atrás.

Até ali, Josinaldo acreditava que ia participar de um assalto com os demais suspeitos, mas de repente, é surpreendido com um tiro na nuca, disparado por Igor, com quem tinha uma dívida de drogas no valor de R$ 500.

Assim que a vítima cai, Helielton corre, assume a direção da moto, enquanto Igor rouba o celular de Josinaldo e em seguida sobe na garupa e foge. Fernando que estava prestando apoio aos outros dois, também foge do local em seu próprio veículo.

Segundo o delegado Adriano Félix, o motivo do crime foi a dívida, mas Igor agiu pelo desejo de vingança. O trio foi preso nessa quinta-feira (11), no bairro Monte das Oliveiras e vai responder pelo crime.