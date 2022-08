Turista baleado em confronto entre traficantes e milicianos morre no RJ

O americano foi socorrido e internado, e posteriormente transferido para um hospital particular. A unidade confirmou a morte do homem à rede Globo.

Morreu nesta sexta-feira (12), o turista americano que foi atingido por uma bala perdida durante um tiroteio entre traficantes e milicianos no Morro do Fubá, no Rio de Janeiro, na última terça-feira (9).

