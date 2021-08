Vídeo mostra ataque criminoso que terminou com um morto e um baleado em Manaus

Segundo a polícia, as vítimas estavam caminhando pela rua Cubatão, quando ocupantes de um veículo de cor branca descarregaram a arma, e em seguida, fugiram. Um dos homens agonizou até a morte, o outro correu mas foi perseguido e atingido com dois tiros na cabeça, ele caiu ferido, duas ruas depois, na Gurupi. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital com vida.

