Manaus/AM - Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que dois assassinos chegam em uma motocicleta, na avenida K, do bairro da Alvorada, e matam a tiros José Gregorio Bravo, 25, proprietário do local. Vídeo mostra assassinos chegando em motocicleta para matar barbeiro em Manaus pic.twitter.com/RyAwxjQMfY — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 28, 2021 O crime aconteceu no fim da tarde desta segunda-feira (27). Os criminosos param na esquina, o garupa desce do veículo e vai em direção a barbearia J- Jireh. O comparsa acompanha tudo de poucos metros do local do crime. O pistoleiro invade o local, mata José, e sai do local em direção a esquina onde o outro criminoso já o aguardava. A Polícia Civil deve usar as imagens, e vídeos de outros estabelecimentos, para chegar até os executores do crime.

