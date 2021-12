Criminosos levam quase 20 celulares de loja da Samsung no Shopping Sumaúma em Manaus

Manaus/AM- Dois criminosos foram presos na noite desta segunda-feira (27), após ambos assaltarem a loja da Samsung que fica dentro do Shopping Sumaúma, no bairro Cidade Nova, na zona Norte de Manaus. De acordo com informações da polícia, a dupla cometeu o roubo à loja e conseguiram levar cerca de 17 celulares, tanto da loja quanto das vítimas que estavam no local. Uma viatura foi acionada após um dos celulares ser rastreado. A equipe conseguiu localizar um deles na Rua Paqueta, na comunidade Vale do Sinai, no Manoa, Cidade Nova. O suspeito ao tentar fugir sofreu um ferimento no pé, ele acabou confessando o crime e entregou a localização do seu comparsa. Posteriormente as vítimas fizeram o reconhecimento da dupla. Com eles, a polícia apreendeu duas motocicletas com restrição de roubo, uma de cor preta e outra de cor azul, que estava recém pintada com tinta branca. De acordo com a equipe, um dos suspeitos estava armado no momento do crime e possivelmente se desfez do armamento durante a fuga.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.