Vídeo mostra assassinato de presidente da Associação de Transparência no Amazonas

Manaus/AM - O assassinato do presidente da Associação Transparência Humaitá, Emerson Jorge Auler, chocou os moradores do município no interior do Amazonas. O crime ocorreu na noite dessa quarta-feira (8) e foi filmado por câmeras de segurança da área.

Presidente da Associação de Transparência Humaitá é executado a tiros no Amazonas pic.twitter.com/Q9bmB0lx2T — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 9, 2021

Na imagem, o assassino chega a pé na frente da casa onde a vítima estava, dispara três vezes e em seguida foge.

Clientes de um bar que fica localizado ao lado percebem a ação e saem correndo.

Segundos depois, eles correm em direção a cena do crime e encontram Emerson estirado no chão.

Populares tentam socorrer presidente da Associação de Transparência Humaitá no Amazonas pic.twitter.com/qa6IiTOYoE — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 9, 2021

Outro vídeo mostra que os populares tentaram salvar a vida de Auler e o colocam em carro para levá-lo para o hospital, mas infelizmente a vítima não resiste.

As imagens deixam claro que o homicídio foi encomendado, agora cabe a polícia descobrir a identidade do assassino e a possível participação de outras pessoas no crime.