Vídeo: Homem tenta arrastar jovem para dentro de carro em Manaus

Manaus/AM - Câmeras de segurança registraram o momento em que duas jovens passam por momentos de terror, na tarde de sexta-feira (30), na rua Itaiópolis, no conjunto Sérgio Pessoa Neto, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus.

Homem tenta arrastar jovem para dentro de carro em Manaus pic.twitter.com/n3qPLm3p8Z — Portal do Holanda (@portaldoholanda) October 31, 2020

​

As imagens mostram duas mulheres fazendo foto em via pública quando são surpreendidas por um homem, que desce de um carro Volkswagen Gol, de cor branca, e que tenta sequestrá-las.

O homem abre a porta do carro e encurrala as vítimas. Uma das mulheres consegue correr e a outra é agarrada pelo homem, mas luta para não ser colocada no carro. Em seguida, os vizinhos percebem a movimentação e um homem tenta ajudar a vítima.

O criminoso entra no veículo e foge. Um morador ainda corre atrás do veículo e a jovem que estava lutando com o criminoso entra correndo em uma casa.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.