Vídeo: Homem é flagrado agredindo mulher em rua no Amazonas

No vídeo o agressor segura a mulher pelos cabelos e a joga na rua, em seguida, a agride com socos. Ela foge.

Manaus/AM - Um homem foi flagrado espancando a própria esposa, no último domingo (13), no município de Manicoré, interior do Amazonas.

Homem flagrado batendo em esposa em Manicoré, no AM pic.twitter.com/4jz3FWja9u

