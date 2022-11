Vídeo: Ex-lutador assassina esposa e tira corpo do apartamento em carrinho de supermercado

O ex-lutador de artes marciais e empresário Luis Paulo Lima dos Santos, 44, preso por matar a própria esposa, a professora Ellida Tuane Ferreira da Silva Santos, 26, em São Paulo, foi flagrado por câmeras de segurança carregando o corpo da mulher e um carrinho de supermercado.

Marido de professora de 26 anos encontrada morta é preso em São Paulo pic.twitter.com/0OFDO8sTFH — Babilônia (@hamudaniel19) November 10, 2022

As imagens mostram o momento em que o suspeito entrar com o carrinho vazio no elevador do prédio onde morava com Ellida e o filho de apenas seis meses.

Minutos depois, ele sai com a vítima coberta com lençóis. Segundo a polícia, Luis confessou que matou a mulher com quatro tiros na noite da última sexta-feira (4), permaneceu com corpo dela no apartamento por 24h e depois o colocou no carro e o jogou no córrego de um parque. O cadáver só foi encontrado na terça-feira (8).

O crime aconteceu na frente do bebê do casal e foi motivado por ciúmes, mas não foram repassados detalhes da investigação. O que se sabe é que vizinhos chegaram a ouvir os barulhos dos tiros no momento do crime, mas ninguém acionou a polícia.

Para despistar a polícia, Luis registrou o desaparecimento de Ellida e disse que a mulher havia saído de casa para visitar a família em Campinas, mas desapareceu no trajeto.

"Ela saiu com destino a Campinas, enviou a última mensagem às 19h51 dizendo que estava somente com 5% de bateria. Às 22h39 enviei mensagem novamente e não foi visualizada e ligações encaminhadas direto para a caixa postal. Em contato com a minha cunhada e a mãe da desaparecida informaram que ela não chegou em suas casas em Campinas", relatou no B.O.

Contudo, as câmeras do prédio mostraram a chegada da mulher ao local na noite do assassinato e comprovaram também que ela não saiu mais com vida. Ellida e Luis eram casados há um ano e tinham somente um filho.