Viatura capota e três são presos em perseguição policial em Manaus

Manaus/AM- Uma perseguição policial acabou com dois carros capotados e três homens presos na noite desta quarta-feira (28), do bairro do Distrito Industrial, em Manaus.

Segundo informações do Subtenente G. Cruz, da 29ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), durante a operação 'catraca', que estava acontecendo no bairro do Mauazinho, na Zona Leste, ocupantes de um carro entraram em fuga ao avistar uma viatura do polícia.

Vendo a atitude suspeita, militares foram atrás dos suspeitos, mas acabaram se envolvendo em um acidente onde a viatura capotou e o carro de passeio colidiu violentamente em uma árvore.

Os suspeitos, fugiram do local para uma área de mata, mas foram capturados. No veículo, foram encontrados dois quilos de drogas.

Os detidos e o material foram apresentados em uma delegacia. Os policiais que estavam na viatura que capotou, não correm risco de morte.