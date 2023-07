Vereador Nelson do Caminhão é preso com 95 Kg de drogas em Coari

Nelson foi preso em flagrante, juntamente com o outro homem que também estava no sítio. Um terceiro indivíduo conseguiu fugir, durante o depoimento, Nelson preferiu ficar em silêncio e não explicou a origem da droga.

Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão no sítio do vereador, os cães farejadores encontraram 89 pacotes de pasta-base de cocaína e também cocaína pura, uma das drogas mais caras no mercado do tráfico.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.