Polícia ocupa bairro por tempo indeterminado após operação em Manaus

“Nós estamos desdobrando a operação, hoje ela começou com a parte das buscas e apreensão e nós vamos permanecer no terreno por tempo indeterminado (...) A Polícia Civil e a Polícia Militar vão manter a operação”, reafirma o comandante.

Segundo o comandante Agenor, o objetivo é combater a atuação de organizações criminosas que são responsáveis pelo tráfico de drogas e consequentemente de crimes como homicídios no local. Parte do efetivo empregado hoje deve permanecer nas principais ruas do bairro realizando abordagens, revistas e patrulhas.

“ Essa operação vai ser contínua porque nós vamos ocupar o bairro da União em razão das constantes denúncias de tráfico de drogas. Hoje foram várias prisões com armamento, munições e nós vamos permanecer”, disse. Guilherme ainda ressaltou que a operação reforça a segurança dos moradores e pediu que os mesmos denunciem traficantes e outros criminosos pelo disque-denúncia 181. O canal garante o anonimato do denunciante.

