Venezuelano é preso por estuprar enteada de 14 anos no Amazonas

O homem está detido na carceragem da 34ª DIP, e o caso foi levado ao Poder Judiciário que irá averiguar a condição de permanência dele no país, por conta do crime.

Um venezuelano foi preso durante a Operação Las Niñas por estuprar a enteada de 14 anos no município de Careiro Castanho. O suspeito justificou ter cometido o crime alegando ter parentesco com a menina.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.